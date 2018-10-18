[目的/ 意义]进行前沿技术预测时,为提高预测的全面性、时效性和准确性,需要在定量分析上丰富信息数据源并合理处理分析结果。[方法/ 过程]对国内外的技术预测方法进行了调研和概述,对科技舆情在技术预测中的运用情况进行了分析,从理论上论证了采集科技舆情信息用于前沿技术预测的必要性和可行性,提出了一种基于多种类型信息计量分析的前沿技术预测方法,尝试将科技论文、专利和科技舆情这三种不同类型的信息结合起来用于前沿技术预测,且通过设定不同权值的计算方式,获得更为精准的预测结果,并以车联网技术为例进行了实证。[ 结果/ 结论]从理论分析和实践验证两方面,证实了采集科技舆情信息用于前沿技术预测的必要性和可行性,同时采集科技论文、专利和科技舆情信息用于前沿技术预测能够提高预测结果的全面性和时效性,通过权值计算方式获得的预测结果能够提高预测的准确性。