[目的/ 意义]美国国防情报局建立半个多世纪以来在整合国防情报领域取得了丰硕的成果,国防情报局推动和开展国防情报整合的方法途径是其中最为重要的问题之一。因此,对于国防情报局国防情报整合途径的研究是一项具有现实意义的课题,尤其对正值国防军队改革调整的我国具有重要的借鉴意义和参考价值。[方法/ 过程]从组织机构建设、机制建设和思想认知建设三个层面,将国防情报整合的理论和实际案例相结合,深刻阐述了国防情报局开展国防情报整合的有效途径,其相互间的关系、取得的成果和主要不足。[结果/ 结论] 国防情报局国防情报整合主要从组织机构建设、机制建设和思想认知建设三个方面展开,组织机构建设是国防情报整合一切活动的基础,机制建设能够显著提升国防情报整合的实际成效,思想认知建设是推动和实现国防情报整合根本性、长远性发展的内在驱动,三者相辅相成,互为补充,具有密不可分的内在联系。