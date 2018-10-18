[目的/ 意义] 近年来,安全情报研究已成为情报学科与安全学科领域新的学科生长点和延伸点,安全情报学建设已是大势所趋。因此,探讨安全情报学建设的背景与基础,对于安全情报学建设和发展具有十分重要的理论意义与深远的现实意义。[方法/ 过程]运用理论思辨方法,依次从背景(具体包括学科背景与实践背景)与基础(具体包括哲学基础、实践基础与理论基础)两方面出发,深入论证安全情报学建设的背景和基础条件。[ 结果/ 结论]研究发现,安全情报学建设具有必然的背景条件和深刻的基础条件,安全情报学是一门势在必建的情报学科与安全学科的新的学科分支。总之,安全情报学建设正当时。