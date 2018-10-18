[目的/ 意义]以国家高新区内企业微观专利情报和区域宏观知识产权特性情报为视角,基于专利统计和专利计量的方法,对国家高新区知识产权驱动创新态势进行了实证分析。[方法/ 过程]以知识产权体系和区域创新系统之间的驱动关系为基础,提出一种REQCP 五维分析模型,分别从R 维度(知识产权创新资源)、E 维度(知识产权创新环境)、Q 维度(知识产权创新质量)、C 维度(知识产权创新控制力)、P 维度(知识产权创新潜力)5 个方面对区域知识产权驱动创新态势进行分析并加以评估。[结果/ 结论]以江苏省16 个国家级高新区验证了该方法的优越性及可行性,以此可以作为指导区域发展和考核各级政府和管理者工作的重要依据,为及时掌握知识产权驱动创新效果提供了较为全面而有价值的情报信息。