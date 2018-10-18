[1]孙频捷.“ 一带一路”背景下多元文化交流与反恐情报融合[J].情报杂志,2018,(10):50.
点击复制
“ 一带一路”背景下多元文化交流与反恐情报融合()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年10期
- 页码:
-
50
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
-
The Multicultural Exchange and Anti-Terrorism Intelligence Fusionin the Belt and Road Initiative
- 作者:
-
孙频捷
-
上海政法学院 上海 201701
- 关键词:
-
“一带一路” 安全风险 多元文化 反恐情报融合 文化反恐 情报交流 反恐合作
- 摘要:
-
[目的/ 意义]“一带一路”倡议背景下的反恐情报融合研究,对保障“一带一路”下的安全具有重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]应用定性分析方法分析了“一带一路”倡议背景下的文化及恐怖主义风险,得出背后的主要根源是文化风险,并论证了文化视野角度下的反恐情报体系,提出了“一带一路”背景下的反恐情报融合机制及方法。[结果/ 结论]研究发现,反恐情报融合可以从文化的角度进行,建立合作交流机制,借助上合组织,加强民间交流,建立反恐情报的共享与交流机制,共同预防与打击恐怖主义。
更新日期/Last Update:
1900-01-01