[目的/ 意义]“一带一路”倡议背景下的反恐情报融合研究,对保障“一带一路”下的安全具有重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]应用定性分析方法分析了“一带一路”倡议背景下的文化及恐怖主义风险,得出背后的主要根源是文化风险,并论证了文化视野角度下的反恐情报体系,提出了“一带一路”背景下的反恐情报融合机制及方法。[结果/ 结论]研究发现,反恐情报融合可以从文化的角度进行,建立合作交流机制,借助上合组织,加强民间交流,建立反恐情报的共享与交流机制,共同预防与打击恐怖主义。