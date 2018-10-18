[目的/ 意义] 文献耦合和同被引分析是引文分析的重要内容,研究人员对于耦合分析的关注相对较少,而且相关研究大多集中于耦合分析的实际应用以及分析效果的改善提高,缺乏对文献耦合现象基本规律的研究。[ 方法/ 过程]根据复杂网络理论,构建文献耦合网络,分析每个学科论文耦合网络的拓扑性质以及各学科之间的耦合情况。[结果/ 结论]耦合关系把样本数据中的论文紧密联系在一起,耦合网络中孤立节点的百分比小于3%;网络具有平均距离小,聚类系数大的特点,符合小世界网络的特征;耦合强度分布严重不均匀,呈明显的幂律分布,度分布呈指数分布;度值大的节点倾向于连接度大的节点,网络具有同配性;各学科耦合网络的拓扑性质存在差异;在学科耦合网络中,化学和材料科学之间的耦合关系最强,网络中的聚类现象明显。