[目的/ 意义]对比分析中、美、英、澳四国顶尖大学联盟的学术产出竞争力,研究各联盟的优势与差距,为提升中国高校学术竞争力提供参考。[方法/ 过程]基于灰靶理论构建了采用熵权-AHP 法改进的灰靶学术竞争力评价模型,借助ESI、InCites 以及Derwent Innovation 等数据库,从生产力、影响力、创新力、发展力等四个方面评价大学联盟学术竞争力并对障碍因子进行诊断。[结果/ 结论]研究发现,灰靶模型能够客观地分析小样本大学联盟的学术竞争力状况;靶心度对比分析显示大学联盟的学术竞争力整体水平越高其内部成员的差异度越大,呈非均衡发展的特点;联盟内增长极的存在可能会带来一定的溢出效应;大学联盟学术竞争力的障碍因子主要来自于学术影响力和学术创新力。