[1]乔永忠 王卓琳.不同类型专利权人获得中国专利金奖的发明专利质量研究[J].情报杂志,2018,(10):120.
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不同类型专利权人获得中国专利金奖的发明专利质量研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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120
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Quality of Invention Patents Winning the China Patent Gold Award
- 作者:
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乔永忠 王卓琳
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西南政法大学政治与公共管理学院 重庆 401120
- 关键词:
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专利金奖 专利权人 发明专利 专利质量 引证指数 权利要求数 维持时间
- 摘要:
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[目的/ 意义] 中国专利金奖是由国家知识产权局颁发的、专门针对高价值和高质量专利的政府专项奖,研究获得中国专利金奖的发明专利质量对高价值专利挖掘和专利质量提升工程具有重要的现实意义。[方法/ 过程]检索国家知识产权局发布的中国专利金奖相关信息,分析不同类型专利权人拥有发明专利的性质、引证指数、被引证指数、权利要求数和维持时间等信息。[结果/ 结论]研究结果发现:不同类型专利权人获奖发明专利的质量存在明显差异;企业是获奖发明专利数量最多且专利质量最高的专利权人;科研院所获奖的发明专利质量低于企业,而高等院校与科研院所获奖发明专利质量的差异较小;合作型专利权人获奖的发明专利在数量和质量方面凸显出了优势;最后个人获奖发明专利数量较少,且质量水平相对偏低。
更新日期/Last Update:
1900-01-01