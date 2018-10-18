[1]聂 卉 李 通 何 欢 刘梦圆 首欢容.基于在线评论的商业竞争情报自动获取*[J].情报杂志,2018,(10):167.
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基于在线评论的商业竞争情报自动获取*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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167
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Automatic Acquisition of Business Competition Intelligence Based on Online Reviews
- 作者:
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聂 卉 李 通 何 欢 刘梦圆 首欢容
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中山大学资讯管理学院 广州 510006
- 关键词:
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商业竞争情报 在线评论 评论挖掘 情感分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]探索从在线评论内容中提炼商业竞争情报的有效方法。[方法/ 过程]以大众点评网餐饮业的在线评论为研究数据,使用词向量Word2Vec 结合依存句法分析进行领域特征词典构建和用户观点抽取,实现在线评论的特征主题凝聚及用户观点的情感计算。[结果/ 结论]实现了细粒度的竞争情报信息提取,竞争情报汇总及可视化,并将分析结果应用于商家自身优势分析和竞争对手分析。抽取算法能够从评论内容中自动提取用户观点的竞争情报,服务于商务领域的决策与管理。
更新日期/Last Update:
1900-01-01