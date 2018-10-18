[目的/ 意义]探索从在线评论内容中提炼商业竞争情报的有效方法。[方法/ 过程]以大众点评网餐饮业的在线评论为研究数据,使用词向量Word2Vec 结合依存句法分析进行领域特征词典构建和用户观点抽取,实现在线评论的特征主题凝聚及用户观点的情感计算。[结果/ 结论]实现了细粒度的竞争情报信息提取,竞争情报汇总及可视化,并将分析结果应用于商家自身优势分析和竞争对手分析。抽取算法能够从评论内容中自动提取用户观点的竞争情报,服务于商务领域的决策与管理。