[目的/ 意义]研究美国情报战略体系,既有助于从整体上认清美国情报战略体系及其在国家安全战略体系中的地位,为我国情报战略体系构建提供有益借鉴和参考;又有助于加深对当前及未来一段时间美国情报工作及情报力量建设重点的认识,提升我国在情报领域斗争中的防范意识。[方法/ 过程] 采取文献研究法,对美国现已出台的情报战略进行分析;并运用系统方法,将各情报战略作为一个相互联系、相互作用的有机整体加以考察。[ 结果/结论]美国情报战略体系在辅助决策者制定国家安全政策、支持国家安全行动、推动情报力量建设等方面起到了积极作用。但其目前仍处于优化调整阶段,有待进一步完善。