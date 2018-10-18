[目的/ 意义]加快建设国家安全学一级学科是新时代高等教育的重大任务,是深入贯彻落实习总书记总体国家安全观,响应国家战略需求,实现高等教育科研院所历史担当,加强国家安全等急需学科专业人才培养,推进高等教育双一流建设的需要。[方法/ 过程]在阐述加快建设国家安全学一级学科必要性基础上,通过文献梳理、对比分析,论证加快建设国家安全学一级学科所具备的基础和条件,进而提出加快建设国家安全学一级学科的可持续发展路径。[结果/ 结论]共同发展、特色发展、内涵发展是加快建设国家安全学一级学科的可持续发展路径,其中,内涵发展路径主要包括加强基础研究,确定学科门类归属;对标对表,按照一级学科硕士博士授权点基本条件开展学科建设;明确学科研究对象,确定专门研究方法,凝练学科基础理论;完善二级学科体系,凝练特色学科方向;不断探索,积极开展国家安全人才培养;打造专门学科队伍,成立专门研究机构,建设中国特色国家安全高端智库。