[1]马德辉 刘 杰 江 宁.新安全时代公安情报学总体范式观的思考[J].情报杂志,2018,(10):12.
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新安全时代公安情报学总体范式观的思考()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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The Overall Paradigm Outlook of Public Security IntelligenceStudies in a New Security Era
- 作者:
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马德辉 刘 杰 江 宁
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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情报学 公安情报学 总体范式观 范式理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]范式理论对于探求学科未来发展路径具有重要意义。针对公安情报学研究的基本状况、主要矛盾,立足新安全时代,倡导集历史、实践、文化、技术、社会于一体的总体范式观,期冀助于公安情报学健康发展。[方法/ 过程]运用文献分析、矛盾分析等方法,厘清范式、学科范式、研究范式的基本内涵及相互关系,剖析情报学范式、公安情报学研究的主要矛盾和关键瓶颈,凝炼新安全时代公安情报学发展应遵循的研究思维和总体范式。[ 结果/ 结论]坚持历史范式、实践范式、文化范式、技术范式以及社会范式,从总体上对公安情报工作实践和公安情报学理论进行全景式研究。
更新日期/Last Update:
1900-01-01