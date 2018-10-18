[目的/ 意义]范式理论对于探求学科未来发展路径具有重要意义。针对公安情报学研究的基本状况、主要矛盾,立足新安全时代,倡导集历史、实践、文化、技术、社会于一体的总体范式观,期冀助于公安情报学健康发展。[方法/ 过程]运用文献分析、矛盾分析等方法,厘清范式、学科范式、研究范式的基本内涵及相互关系,剖析情报学范式、公安情报学研究的主要矛盾和关键瓶颈,凝炼新安全时代公安情报学发展应遵循的研究思维和总体范式。[ 结果/ 结论]坚持历史范式、实践范式、文化范式、技术范式以及社会范式,从总体上对公安情报工作实践和公安情报学理论进行全景式研究。