[目的/ 意义] 通过对海量物流、人流、资金流、商务流、信息流等多种数据流进行量化分析处理,挖掘涉恐线索,在此基础上建立反恐预警机制和情报决策体系是预防和打击恐怖主义的有效手段。[方法/ 过程]首先基于多种数据流挖掘涉恐信息的规律,然后在此基础上提取涉恐风险特征,建立积分预警评分机制,构建反恐情报决策体系。[结果/ 结论]该研究立足于服务反恐实战工作,综合考虑各种决策因素,建立数据挖掘、风险分析、积分预警、情报决策层层递进的体系,强化了涉恐数据的量化分析结果在反恐情报决策中的作用。