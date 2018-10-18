[1]郭 宝 卓翔芝.智库整体产品影响力提升策略研究*[J].情报杂志,2018,(10):105.
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智库整体产品影响力提升策略研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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105
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Tactics of Lifting the Influence of the Whole Product of Think Tanks
- 作者:
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郭 宝 卓翔芝
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淮北师范大学管理学院 淮北 235000
- 关键词:
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智库 智库产品 整体产品 智库影响力
- 摘要:
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[目的/ 意义] 提升智库影响力的最直接、最有效的方法就是要提高智库整体产品影响力,而采取何种策略整合智库相关资源、能力、活动以提升智库整体产品影响力则是一个关键问题。[方法/ 过程] 通过文献研究法分析了智库整体产品概念及构成,智库整体产品可分为核心产品、形式产品、附加产品、心理产品4 个层次。在此基础上,结合美国智库整体产品成功运作实践,研究智库整体产品影响力提升策略。[结果/ 结论]智库产品具有整体性,由不同层次的产品构成,需要采取不同的影响力提升策略。智库应以一体化创新策略为导向,并针对每一层次产品,分别采取细分市场策略、全面形式策略、全面服务策略、整体品牌策略,以提升智库整体产品影响力,进而提升智库影响力。中国智库应在观念上形成智库整体产品影响力提升理念,进行多层次产品的影响力提升策略创新,才能有效地提升影响力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01