[目的/ 意义] 提升智库影响力的最直接、最有效的方法就是要提高智库整体产品影响力,而采取何种策略整合智库相关资源、能力、活动以提升智库整体产品影响力则是一个关键问题。[方法/ 过程] 通过文献研究法分析了智库整体产品概念及构成,智库整体产品可分为核心产品、形式产品、附加产品、心理产品4 个层次。在此基础上,结合美国智库整体产品成功运作实践,研究智库整体产品影响力提升策略。[结果/ 结论]智库产品具有整体性,由不同层次的产品构成,需要采取不同的影响力提升策略。智库应以一体化创新策略为导向,并针对每一层次产品,分别采取细分市场策略、全面形式策略、全面服务策略、整体品牌策略,以提升智库整体产品影响力,进而提升智库影响力。中国智库应在观念上形成智库整体产品影响力提升理念,进行多层次产品的影响力提升策略创新,才能有效地提升影响力。