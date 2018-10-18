[目标/ 意义] 在科技信息资源服务研究领域,其创新支撑能力影响因素研究一直是学术界关注的重点内容。[方法/ 过程]在厘清科技信息资源服务与科研创新关系的基础上,探索了科技信息资源对创新活动支撑作用的影响因素模型,并通过访谈和调查问卷方式搜集的数据进行了实证研究。[结果/ 结论] 研究结果表明:科技信息资源服务的质量因素、共享程度和人力资源能力可通过服务层次等级中介传导作用于创新活动,并对科技创新的支撑产生显著的影响。基于上述结论提出了针对科技信息资源管理相关建议,以期能够为我国科技创新能力的相关研究提供参考。