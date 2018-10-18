[目的/ 意义]情感分析方法可以对网络舆情事件中网民的情感极性进行快速高效地识别,进而充分了解网民整体情感倾向,对政府及相关部门提升舆情监督能力,维护公共安全发挥着重要作用。[方法/ 过程] 在分析现有中文情感词典的构建方法后,结合本次衍生舆情中涉及消防工作的特点,采用PMI-IR、S0-PMI 等算法建立了由通用词典、消防领域情感词典和网络用语情感词典三种词典组合而成的消防舆情情感词典。[结果/ 结论]采用该词典对“6. 22”杭州保姆纵火案微博衍生舆情进行情感分析,并以实验结果为依据,提出了政府中相关部门的应对措施。以实验的方法证明了所构建的词典具有较高的准确性和较好的消防舆情适用性。