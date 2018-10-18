[1]陈进东 宋 超 张永伟 梁桂林 周晓纪 孙胜凯 张 健.中国工程科技2035 技术预见评估:中日技术预见比较研究*[J].情报杂志,2018,(10):62.
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中国工程科技2035 技术预见评估:中日技术预见比较研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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62
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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The Evaluation of Technology Foresight on China’s Engineering Science and Technologyto 2035:A Comparative Study of Technology Foresight between China and Japan
- 作者:
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陈进东1; 3 宋 超2 张永伟2 梁桂林2 周晓纪2 孙胜凯2 张 健1; 3
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1. 北京信息科技大学经济管理学院 北京 100192;2. 中国航天系统科学与工程研究院 北京 100048;3. 绿色发展大数据决策北京市重点实验室 北京 100192
- 关键词:
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技术预见 比较分析 中国工程科技 日本
- 摘要:
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[目的/ 意义] 由于预测周期长、影响因素多以及技术发展不确定性等原因,技术预见的效果很难在短期内进行科学评估。通过多维度综合比较中国工程科技2035 技术预见研究情况与日本技术预见最新研究成果,并结合当前社会发展需求,能够及时评估中国工程科技2035 技术预见研究成果。[方法/ 过程] 基于文献分析和文本挖掘等方法,比较中国工程科技2035 技术预见和日本第十次技术预见在目的、方法、专家选择上的区别和联系,发掘中日在技术领域和具体技术方向方面关注点的异同。[结果/ 结论]研究发现,中日技术预见比较研究有效支撑了中国工程科技2035 技术预见方法和研究成果的评估,对未来优化和完善技术预见流程和方法奠定了重要基础。
更新日期/Last Update:
1900-01-01