[目的/ 意义] 由于预测周期长、影响因素多以及技术发展不确定性等原因,技术预见的效果很难在短期内进行科学评估。通过多维度综合比较中国工程科技2035 技术预见研究情况与日本技术预见最新研究成果,并结合当前社会发展需求,能够及时评估中国工程科技2035 技术预见研究成果。[方法/ 过程] 基于文献分析和文本挖掘等方法,比较中国工程科技2035 技术预见和日本第十次技术预见在目的、方法、专家选择上的区别和联系,发掘中日在技术领域和具体技术方向方面关注点的异同。[结果/ 结论]研究发现,中日技术预见比较研究有效支撑了中国工程科技2035 技术预见方法和研究成果的评估,对未来优化和完善技术预见流程和方法奠定了重要基础。