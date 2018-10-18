[1]包昌火 金学慧 张 婧 赵 芳 靳晓宏 刘彦君.论中国情报学学科体系的构建[J].情报杂志,2018,(10):1.
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论中国情报学学科体系的构建()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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The Construction of Discipline System of Intelligence Studies in China
- 作者:
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包昌火1 金学慧2 张 婧2 赵 芳2 靳晓宏2 刘彦君2
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1. 中国兵器工业集团210 研究所 北京 100089;2. 北京市科学技术情报研究所 北京 100044
- 关键词:
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情报学 中国情报学 学科体系 情报理论 情报方法论 情报历史 情报未来
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报工作面临新需求、新任务,中国情报学亟待确立一个目标明确、贴合时代发展需求的科学合理的学科体系。[方法/ 过程]首先,对情报学核心概念进行界定;其次,知史以明鉴,梳理自商周以来的中国情报学发展史;其后,以情报流程为基础,构建中国情报学学科内容框架;第四,分别就中国情报学五大分支学科进行论述;第五,论述中国情报学八大支撑理论,包括决策理论、竞争理论、博弈理论等;第六,从情报学方法论界定、方法论选择标准及主要方法方面论述了中国情报学方法论。[结果/ 结论]至此,一个完整的中国情报学学科体系框架及研究内容呈现无遗。在此基础上,提出了中国情报学未来发展方向,包括制定国家情报发展战略、实行一体化的国家情报工作体制等等。
更新日期/Last Update:
1900-01-01