[1]赵冰峰.情报运筹与调控及其在中国国家情报领域国际化中的应用[J].情报杂志,2018,(08):12.
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情报运筹与调控及其在中国国家情报领域国际化中的应用()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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On Intelligence Operations, Controls and Its Application in theInternationalization of Chinese National Intelligence
- 作者:
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赵冰峰
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北京和君咨询有限公司 北京 100101
- 关键词:
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情报科学 情报运筹 情报力量 系统调控 运筹策略 世界情报与安全秩序 智库
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报运筹是情报科学(Intelligence Science)的核心概念之一,主要解决情报力量的部署和运作问题,是中国国家情报力量国际化过程中极为重要的方法策略。[方法/ 过程]以认知对抗理论和系统控制理论为指导,在情报运筹构成关系基础上,构建了以系统调控为核心的运筹模型及其策略方法,并研究了中国国家情报领域国际化在世界安全秩序中的形势和对策。[结果/ 结论]情报运筹重在系统调控,中国国家情报力量的国际化需要在情报地缘布局框架基础上,设定冲突抑制区、冲突激励区和冲突交锋区,并构筑与大国地位相称的国际情报与安全治理网络等情报基础设施,通过信息调查、智库研究、国际传播、经贸往来等运筹活动,积极抑制冲突或调节国际安全形势,实现反包围战略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01