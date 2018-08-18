[目的/ 意义]情报运筹是情报科学(Intelligence Science)的核心概念之一,主要解决情报力量的部署和运作问题,是中国国家情报力量国际化过程中极为重要的方法策略。[方法/ 过程]以认知对抗理论和系统控制理论为指导,在情报运筹构成关系基础上,构建了以系统调控为核心的运筹模型及其策略方法,并研究了中国国家情报领域国际化在世界安全秩序中的形势和对策。[结果/ 结论]情报运筹重在系统调控,中国国家情报力量的国际化需要在情报地缘布局框架基础上,设定冲突抑制区、冲突激励区和冲突交锋区,并构筑与大国地位相称的国际情报与安全治理网络等情报基础设施,通过信息调查、智库研究、国际传播、经贸往来等运筹活动,积极抑制冲突或调节国际安全形势,实现反包围战略。