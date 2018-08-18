[1]俞立平 万晓云 王作功.载文量、引文量与影响因子关系的时间演变研究*―――以科学学与科技管理类期刊为例[J].情报杂志,2018,(08):133.
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载文量、引文量与影响因子关系的时间演变研究*―――以科学学与科技管理类期刊为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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133
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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The Study about the Time Evolution of the Relationship between theArticle Quantity, the Citation Quantity and the Impact Factor―Taking Science and Technology Management Journal for Example
- 作者:
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俞立平1; 2 万晓云1 王作功2
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1. 浙江工商大学管理工程与电子商务学院 杭州 310018;2. 贵州财经大学金融学院 贵阳 550025
- 关键词:
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载文量 引文量 影响因子 分位数回归
- 摘要:
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[目的/ 意义] 期刊自创刊以来载文量、引文量与影响因子的关系及其演变研究一直较少受到关注,研究其发展规律具有重要意义。[方法/ 过程]基于中国知网(CNKI)引文数据库,以7 种科学学与科技管理期刊为例,分析不同期刊影响因子时间变化曲线,并将其分类;然后计算出学科影响因子、学科载文量、学科引文量,基于回归与分位数回归分析载文量与影响因子关系及其变化规律,并采用回归分析来分析引文量与影响因子的关系。[ 结果/ 结论]研究结果表明:我国科学学与科技管理类期刊影响因子总体呈现曲折上升态势;载文量对影响因子具有双向作用机制,提高载文量不一定能增加影响因子;引文量与影响因子呈正相关关系。
更新日期/Last Update:
1900-01-01