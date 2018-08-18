[1]俞立平 万晓云 王作功.载文量、引文量与影响因子关系的时间演变研究*―――以科学学与科技管理类期刊为例[J].情报杂志,2018,(08):133.



载文量、引文量与影响因子关系的时间演变研究*―――以科学学与科技管理类期刊为例