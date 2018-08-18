[目的/ 意义]面对频发的网络舆情,有效引导和管控热点事件中的网络舆论成为近年来网络空间治理工作的重点。因此对网络舆论的缘起、产生、内涵和层次进行深入的研究,有助于人们对网络舆论的正确认知,同时对网络舆论的有效治理大有裨益。[方法/ 过程]在已有文献深入研究分析的基础上,基于网络舆论内涵的辨析,探讨了热点事件中民意、网络舆论以及网络舆情的前后递进关系,着重讨论了网络舆论的存在形态和层次演进,梳理了各层次舆论间的相互关系。[结果/ 结论]通过对网络舆论形态的深入分析可以得出民意、网络舆论与网络舆情的前后关系图,以及传播视角下热点事件中网络舆论主体、本体和客体层面的层次构成关系。