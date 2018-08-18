[目的/ 意义]针对目前h 指数和p 指数之间关系的研究大多囿于利用观测数据进行统计学上的相关性分析,缺乏深入系统的研究,为更深入地认识h 指数和p 指数之间的区别与联系,指导它们在具体实践中的应用,对二者之间的关系进行了深入系统的研究。[方法/ 过程]在阐述h 指数的定义和p 指数的计算公式的基础上,通过比较分析的方法,探讨了h 指数和p 指数之间的异同。[结果/ 结论]认为: h 指数和p 指数在计量分析单元、计算过程简洁性、评价结果的综合性及激励高品质论文产出等方面具有一致性,另外通过严密的推导,发现h 指数与p 指数在一定的条件下存在高度的一致性;但它们在区分度、敏感性、考察视野、约束力、稳定性、波动性、取值范围、信息内涵和应用范围等方面也存在明显的差异。