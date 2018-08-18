[目的/ 意义] 基于网络舆情大数据特征,研究网络舆情反转效应,分析大数据环境下网络舆情反转机理和反转预测机理,为网络舆情治理提供参考依据。[方法/ 过程] 定性分析大数据环境下网络舆情反转机理,基于微分方程构建网络舆情反转机理模型,通过数值仿真定量研究网络舆情反转效应。在此基础上,分析网络舆情反转预测机理,提出反转动态评估方法。[结论/ 结果]经过实证分析得出构建的网络舆情反转机理模型是可行的,基于此开展的反转预测能够较好预测舆情演化趋势,并根据反转评估了解舆情反转程度,从而为政府治理网络舆情反转效应提供参考依据。