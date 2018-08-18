[1]夏一雪 兰月新 刘 茉 冯晓阳 黄 鑫 连芷萱.大数据环境下网络舆情反转机理与预测研究*[J].情报杂志,2018,(08):92.
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大数据环境下网络舆情反转机理与预测研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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92
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Inversion Mechanism and Prediction of Network Public Opinionin Big Data Environment
- 作者:
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夏一雪 兰月新 刘 茉 冯晓阳 黄 鑫 连芷萱
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中国人民武装警察部队学院 廊坊 065000
- 关键词:
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大数据 网络舆情 舆情反转 机理模型 舆情预测
- 摘要:
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[目的/ 意义] 基于网络舆情大数据特征,研究网络舆情反转效应,分析大数据环境下网络舆情反转机理和反转预测机理,为网络舆情治理提供参考依据。[方法/ 过程] 定性分析大数据环境下网络舆情反转机理,基于微分方程构建网络舆情反转机理模型,通过数值仿真定量研究网络舆情反转效应。在此基础上,分析网络舆情反转预测机理,提出反转动态评估方法。[结论/ 结果]经过实证分析得出构建的网络舆情反转机理模型是可行的,基于此开展的反转预测能够较好预测舆情演化趋势,并根据反转评估了解舆情反转程度,从而为政府治理网络舆情反转效应提供参考依据。
更新日期/Last Update:
1900-01-01