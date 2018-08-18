[目的/ 意义]在“标准化+”深入推进的现实背景下,知识、技术与技术标准三者之间不断融合,成为推动我国经济转型发展和体制改革的重要力量。发挥技术标准化与知识、主体之间的协同效应,对于完善标准化协调机制和优化知识资源配置而言具有重要意义。[方法/ 过程]从知识流动角度入手,在阐释“标准化+知识”战略内涵的基础上,将技术标准化过程划分为开发、实施与推广三个阶段,知识流动划分为知识获取、应用与转移三个环节,构建技术标准化与知识流动的关系模型;由“标准化+知识”战略协同、主体协同两个层面,建立“标准化+知识”战略的理论分析框架。[结果/ 结论]揭示了异质性主体要素的关系网络组成及其知识流动路径,提出“标准化+知识”的战略选择矩阵,并以此为技术标准化与知识流动的保障机制提出建议。