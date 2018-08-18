[目的/ 意义]近年来,吉尔吉斯斯坦恐怖主义有所抬头,其面临着“越反越恐”的尴尬局面,寻找其恐怖主义滋生的根源,对从根本上解决恐怖主义问题至关重要。[方法/ 过程]以吉尔吉斯斯坦历年的恐怖袭击次数为因变量,经济发展、教育水平、人口变化和就业率等指标为自变量,利用SPSS 软件进行相关性分析,将相关性较高的自变量纳入广义矩估计GMM 回归模型以完成检验。实验结果表明,国民净收入低、对外出口份额较少、长期外债较高和武装人员不足等都是该国恐怖袭击的具体经济因素。[结果/ 结论] 这些因素共同导致了吉尔吉斯斯坦的个人与家庭贫困、国家层面弱势和反恐军事实力欠缺等问题,进而为国内恐怖主义提供了生存土壤。对中国来说,从上合组织和丝绸之路经济带两方面加强对吉国经济和军事援助,同时完善自身反恐策略。对吉尔吉斯斯坦来说,在反恐的过程中,不仅要加大对恐怖组织本身的打击力度,更应该关注其赖以生存的经济与社会土壤,以期获得更好的反恐效果。