[1]王佳佳 赵来军 邱小燕.教育策略和免疫策略对网络谣言传播的影响研究*[J].情报杂志,2018,(08):97.
点击复制
教育策略和免疫策略对网络谣言传播的影响研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年08期
- 页码:
-
97
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Influence of Education Strategies and Immunization Strategieson the Internet Rumor Spreading
- 作者:
-
王佳佳1; 2 赵来军1; 3 邱小燕4
-
1. 上海交通大学中美物流研究院 上海 200030;2. 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海 200030;3. 上海交通大学中国城市治理研究院 上海 200030;4. 上海应用技术大学经济与管理学院 上海 201418
- 关键词:
-
网络谣言 谣言传播 教育策略 免疫策略
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 网络的发展和普及更加便利于谣言的制造和传播,这就使得社会的安定受到更严重的威胁。因此,掌握谣言传播规律并制定相应的应对策略显得尤为重要。[方法/ 过程] 在提出新的谣言传播模型基础上,重点研究教育策略和免疫策略对谣言传播的影响。分别在均匀网络和非均匀网络中建立了对应谣言传播的平均场方程。[结果/ 结论]对平均场方程进行了稳态分析,得到了与教育率及免疫率相关的谣言传播阈值,从而分析出教育策略和免疫策略的有效性。通过对模型仿真模拟验证了无论是在均匀网络还是在BA 无标度网络中,教育策略和免疫策略都可以有效抑制谣言的传播。仿真结果还表明教育率越高抑制谣言传播的效果越好,且在BA 无标度网络中,目标免疫策略比随机免疫策略的效果更好。
更新日期/Last Update:
1900-01-01