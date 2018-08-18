[目的/ 意义] 网络的发展和普及更加便利于谣言的制造和传播,这就使得社会的安定受到更严重的威胁。因此,掌握谣言传播规律并制定相应的应对策略显得尤为重要。[方法/ 过程] 在提出新的谣言传播模型基础上,重点研究教育策略和免疫策略对谣言传播的影响。分别在均匀网络和非均匀网络中建立了对应谣言传播的平均场方程。[结果/ 结论]对平均场方程进行了稳态分析,得到了与教育率及免疫率相关的谣言传播阈值,从而分析出教育策略和免疫策略的有效性。通过对模型仿真模拟验证了无论是在均匀网络还是在BA 无标度网络中,教育策略和免疫策略都可以有效抑制谣言的传播。仿真结果还表明教育率越高抑制谣言传播的效果越好,且在BA 无标度网络中,目标免疫策略比随机免疫策略的效果更好。