[目的/ 意义] 在信息时代,安全信息是通往安全的必经之路,安全管理信息化已成为当前及未来安全管理领域的重要发展方向与工作重点。显然,选取科学层面的安全管理信息化的3 个关键问题(即基本内涵、理论动因及焦点转变)开展深入研究,对促进安全管理信息化研究实践科学正确发展具有重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]首先,解析科学层面的安全管理信息化的基本内涵。在此基础上,通过依次分析安全科学的学科内涵转变、安全科学的学科模式转变及智能化时代的安全科学三者与安全管理信息化之间的关系,系统探讨安全管理信息化的理论动因。最后,根据系统安全信息的“长尾”理论,探讨安全管理信息化的关注焦点转变。[ 结果/ 结论] 研究发现,安全管理信息化是实现科学安全管理和改善安全管理水平的必需而重要途径,系统安全科学是安全管理信息化形成的理论先导。此外,从安全信息本身看,安全管理信息化的关注焦点将逐渐从“伤害型安全信息”转向“全源安全信息”。