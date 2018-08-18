[1]ÌïÈðÇ¿ Áõ›¥Ó± Ò¦³¤Çà ÅËÔÆÌÎ.»ùÓÚ×¨ÀûÎÄÏ×µÄ´´ÐÂ¿Æ¼¼ÈË²ÅÊ¶±ðÑÐ¾¿[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2018,(08):71.
µã»÷¸´ÖÆ
»ùÓÚ×¨ÀûÎÄÏ×µÄ´´ÐÂ¿Æ¼¼ÈË²ÅÊ¶±ðÑÐ¾¿()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2018Äê08ÆÚ
- Ò³Âë:
-
71
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2018-08-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
A Study of Identification Innovative Technical Talents from Patent
- ×÷Õß:
-
ÌïÈðÇ¿1; 2 Áõ›¥Ó±2 Ò¦³¤Çà2 ÅËÔÆÌÎ2
-
1. Îäºº´óÑ§ÐÅÏ¢¹ÜÀíÑ§Ôº Îäºº 430072;2. ÖÐ¹ú¿ÆÑ§¼¼ÊõÐÅÏ¢ÑÐ¾¿Ëù ±±¾© 100038
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
×¨ÀûÎÄÏ× ¼¼Êõ´´ÐÂ ×¨Àû·¢Ã÷ÈË Éç»áÍøÂç·ÖÎö ºËÐÄ×¨Àû µç¶¯Æû³µ
- ÕªÒª:
-
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]¿ÆÑ§ÂÛÎÄµÄ½Ü³ö¿ÆÑ§¼ÒÊ¶±ð·½·¨ÒÑ±»¹ã·ºÑÐ¾¿,¶øÈçºÎ´Ó×¨ÀûÖÐÊ¶±ð´´ÐÂÈË²ÅÈ´ºÜÉÙÏµÍ³Éæ¼°¡£¸ÃÎÄÒÔ´´ÐÂ¼¼ÊõÈË²ÅµÄÊ¶±ðÎªÄ¿µÄ,»ùÓÚ×¨ÀûÎÄÏ×Ê¶±ð´´ÐÂ¼¼ÊõÈË²Å¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]²ÉÓÃÁËÈýÂ·¾¶¶¨Î»ºËÐÄ×¨Àû·¢Ã÷ÈËµÄ·½·¨,²¢»ùÓÚµç¶¯Æû³µÁìÓòµÄ×¨Àû½øÐÐÊµÖ¤¡£ÈýÂ·¾¶·½·¨°üÀ¨:ÓÙÏÈÊ¶±ðºËÐÄ×¨Àû,ÔÙ¶¨Î»·¢Ã÷ÈË¡£ÍÚ¾ò¡°ºËÐÄ×¨Àû¡±µÄ·½·¨°üÀ¨±»ÒýÆµ´Î¡¢×¨Àû¼Ò×å¡¢±£»¤·¶Î§µÈ¡£ÓÚ´Ó×¨ÀûÎÄÏ×ÖøÕß½Ç¶ÈÈ·¶¨ºËÐÄ×¨Àû·¢Ã÷ÈË¡£ÀûÓÃÁËÂåÌØ¿¨¶¨ÂÉ¼°¡°ÒýÎÄ¹ð¹Ú¡±Ë¼Ïë¡£ÓÛ´Ó¼¼ÊõÇ°ÑØ½Ç¶ÈÈ·¶¨ºËÐÄ×¨Àû·¢Ã÷ÈË¡£Ê¹ÓÃÁËÉç»áÍøÂç·ÖÎöÖÐµÄÍ»ÏÖÐÅÏ¢¼ì²â·½·¨¡£[½á¹û/ ½áÂÛ]ÈýÂ·¾¶·½·¨Ê¶±ðµÄºËÐÄ×¨Àû·¢Ã÷ÈËÏà»¥²¹³äÓ¡Ö¤,·´Ó³ÁË¿Æ¼¼ÈË²Å²»Í¬Î¬¶ÈµÄºËÐÄÎ»ÖÃ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01