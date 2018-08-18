[1]宋继伟.总体国家安全观下的“ 敏感信息”管理机制刍议―――美国经验借鉴*[J].情报杂志,2018,(08):107.
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总体国家安全观下的“ 敏感信息”管理机制刍议―――美国经验借鉴*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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107
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Sensitive Information Management Mechanism under Chinese Overall NationalSecurity Concept: Using the American Experience for Reference
- 作者:
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宋继伟1; 2
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1. 南京大学中国南海研究协同创新中心 南京 210093;2. 南京大学信息管理学院 南京 210093
- 关键词:
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总体国家安全观 敏感信息 受控非密信息 安全情报 保密
- 摘要:
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[目的/ 意义] 总体国家安全观对传统保密理论与实务提出了新要求,尤其大数据环境下,需统筹传统安全与非传统安全领域的国家安全与利益的保护,适应情报窃密手段的发展,拓展保密事项范围,强化对非密国家安全信息的保护。[方法/ 过程]分析美国“敏感信息”管理存在的问题及美国受控非密信息管理机制的实施程序,详述其业务流程实务规范及系统安全技术标准统一要求。[结果/ 结论]认为我国的“敏感信息”管理机制构建可借鉴美国经验,在明确“敏感信息”概念、强制统一标识的基础上,由国家保密行政管理部门会同相关部委制定统一的“敏感信息”管理制度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01