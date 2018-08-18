[目的/ 意义] 总体国家安全观对传统保密理论与实务提出了新要求,尤其大数据环境下,需统筹传统安全与非传统安全领域的国家安全与利益的保护,适应情报窃密手段的发展,拓展保密事项范围,强化对非密国家安全信息的保护。[方法/ 过程]分析美国“敏感信息”管理存在的问题及美国受控非密信息管理机制的实施程序,详述其业务流程实务规范及系统安全技术标准统一要求。[结果/ 结论]认为我国的“敏感信息”管理机制构建可借鉴美国经验,在明确“敏感信息”概念、强制统一标识的基础上,由国家保密行政管理部门会同相关部委制定统一的“敏感信息”管理制度。