[目的/ 意义]确定SSCI 期刊影响因子相关自被引率(self-cited rate correlation with impact factor,SCR-IF)的高限,并分析高SCR-IF 期刊的文献计量学特征,以利于办刊人了解国际优质社会科学期刊的SCR-IF 状况,并为深入解析指标提供参考。[方法/ 过程] 下载2014-2016 年SSCI 收录期刊的各主要文献计量学指标,计算各刊历年SCR-IF,获得3 年平均SCR-IF 的高限,对比分析高SCR-IF 期刊与SSCI 其他期刊各文献计量学指标的差异。[ 结果/ 结论]2014-2016 年SSCI 期刊的平均SCR-IF 分别为0. 173、0. 160 和0. 138,呈显著下降趋势;SCR-IF 与总被引频次、影响因子、他引影响因子、5 年影响因子、特征因子、论文影响分值均呈负相关( 均为P =0. 000)。高SCR-IF的界限为0. 406,SCR-IF>0. 406 的期刊历年的总被引频次、影响因子、他引影响因子、5 年影响因子、特征因子、论文影响分值均相对其他期刊低,且学术影响力增长不显著。SCR-IF 能更敏感反映出期刊自引对影响因子的影响。