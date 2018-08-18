[1]盛丽娜.SSCI 期刊高影响因子相关自被引率的界定及其文献计量学指标特征分析[J].情报杂志,2018,(08):153.
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SSCI 期刊高影响因子相关自被引率的界定及其文献计量学指标特征分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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153
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Definition of SSCI High Self-cited Rate Correlation with Impact Factor andAnalysis on Journal’s Bibliometrics Features
- 作者:
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盛丽娜1; 2
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1. 新乡医学院期刊社《眼科新进展》编辑部 新乡 453003;2. 河南省科技期刊研究中心 新乡 453003
- 关键词:
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SSCI 期刊 自被引率 影响因子相关自被引率 期刊评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]确定SSCI 期刊影响因子相关自被引率(self-cited rate correlation with impact factor,SCR-IF)的高限,并分析高SCR-IF 期刊的文献计量学特征,以利于办刊人了解国际优质社会科学期刊的SCR-IF 状况,并为深入解析指标提供参考。[方法/ 过程] 下载2014-2016 年SSCI 收录期刊的各主要文献计量学指标,计算各刊历年SCR-IF,获得3 年平均SCR-IF 的高限,对比分析高SCR-IF 期刊与SSCI 其他期刊各文献计量学指标的差异。[ 结果/ 结论]2014-2016 年SSCI 期刊的平均SCR-IF 分别为0. 173、0. 160 和0. 138,呈显著下降趋势;SCR-IF 与总被引频次、影响因子、他引影响因子、5 年影响因子、特征因子、论文影响分值均呈负相关( 均为P =0. 000)。高SCR-IF的界限为0. 406,SCR-IF>0. 406 的期刊历年的总被引频次、影响因子、他引影响因子、5 年影响因子、特征因子、论文影响分值均相对其他期刊低,且学术影响力增长不显著。SCR-IF 能更敏感反映出期刊自引对影响因子的影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01