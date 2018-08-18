[1]商 瀑.国家安全情报学学科建设论纲:研究对象、学科特点、体系及研究方法[J].情报杂志,2018,(08):6.
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国家安全情报学学科建设论纲:研究对象、学科特点、体系及研究方法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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6
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Construction Outline of National Security Intelligence Studies:Research Object, Discipline Characteristics, System and Research Methods
- 作者:
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商 瀑
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中南财经政法大学刑事司法学院 武汉 430073
- 关键词:
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国家安全情报学 研究对象 学科特点 学科体系 研究方法
- 摘要:
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[目的/ 意义]总体国家安全观的提出加快了国家安全情报学学科建设的步伐,该学科是国家安全学与情报学互动下的产物,尽管现阶段与国家安全情报直接相关的文献数量较为充足,但仍缺乏对该学科体系化建构的讨论。全方位探讨国家安全情报学学科建设论纲,既能为该学科的未来搭建提供参考,也能给情报学提供新的理论契机。[方法/ 过程]分析当前国家安全学学科建设背景,进而论证国家安全情报学学科建设的必要性,并在文献梳理的基础上,指明了该学科建构的理论基础,而后阐明其基本概念、研究对象、学科特点、学科体系、学科地位以及研究方法。[结果/ 结论]通过划块讨论,指明了国家安全情报学学科建设的重要理论区域,探析了其学科定位和归属,由此提出该学科基本体系。
更新日期/Last Update:
1900-01-01