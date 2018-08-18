[目的/ 意义]总体国家安全观的提出加快了国家安全情报学学科建设的步伐,该学科是国家安全学与情报学互动下的产物,尽管现阶段与国家安全情报直接相关的文献数量较为充足,但仍缺乏对该学科体系化建构的讨论。全方位探讨国家安全情报学学科建设论纲,既能为该学科的未来搭建提供参考,也能给情报学提供新的理论契机。[方法/ 过程]分析当前国家安全学学科建设背景,进而论证国家安全情报学学科建设的必要性,并在文献梳理的基础上,指明了该学科建构的理论基础,而后阐明其基本概念、研究对象、学科特点、学科体系、学科地位以及研究方法。[结果/ 结论]通过划块讨论,指明了国家安全情报学学科建设的重要理论区域,探析了其学科定位和归属,由此提出该学科基本体系。