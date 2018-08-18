[1]瞿孙平 石宏伟 俞 林.创新视角下知识搜索的研究回顾与展望*[J].情报杂志,2018,(08):195.
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创新视角下知识搜索的研究回顾与展望*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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195
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Research and Prospect of Knowledge Search from the Perspective of Innovation
- 作者:
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瞿孙平1; 2 石宏伟2 俞 林1
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1. 无锡职业技术学院管理学院 无锡 2141212. 江苏大学管理学院 镇江 212013
- 关键词:
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知识搜索 分析维度 创新绩效
- 摘要:
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[目的/ 意义]在开放式创新的时代,知识搜索的重要性正在日益显现。但与知识搜索相关的研究存在概念容易混淆、研究结论不一致、难以整合等问题。归纳总结知识搜索的相关研究文献,有利于理清知识搜索研究现状,探索未来可能的研究方向。[方法/ 过程]通过对现有文献的分析,梳理知识搜索的相关研究,阐述研究现状,加以评述。[结果/ 结论]发现知识搜索的研究集中在知识搜索的内涵、分析维度、影响知识搜索的前因、知识搜索影响的后果及搜索策略优化五个方面,并在现有研究的基础上提出未来可能的研究,以期为以后的研究提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01