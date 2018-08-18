[目的/ 意义]在开放式创新的时代,知识搜索的重要性正在日益显现。但与知识搜索相关的研究存在概念容易混淆、研究结论不一致、难以整合等问题。归纳总结知识搜索的相关研究文献,有利于理清知识搜索研究现状,探索未来可能的研究方向。[方法/ 过程]通过对现有文献的分析,梳理知识搜索的相关研究,阐述研究现状,加以评述。[结果/ 结论]发现知识搜索的研究集中在知识搜索的内涵、分析维度、影响知识搜索的前因、知识搜索影响的后果及搜索策略优化五个方面,并在现有研究的基础上提出未来可能的研究,以期为以后的研究提供参考。