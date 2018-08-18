[1]潘有能 贺焕振.基于合著与引用加权的专家知识地图构建研究*[J].情报杂志,2018,(08):128.
点击复制
基于合著与引用加权的专家知识地图构建研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年08期
- 页码:
-
128
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
-
Construction of Expert Knowledge Map Based on Co-AuthorNetwork and Citation Network
- 作者:
-
潘有能 贺焕振
-
浙江大学公共管理学院信息资源管理系 杭州 310058
- 关键词:
-
专家知识地图 合作网络 引用网络 共现分析
- 摘要:
-
[目的/ 意义]针对传统专家知识地图信息含量少,构建方式单一等问题,提出一种综合考虑主题、专家合著与引用网络等信息的专家知识地图构建方法,以丰富专家知识地图的内涵,完善专家知识地图的结构。[ 方法/ 过程]综合分析专家间的合著关系,引用关系以及关键词和作者的共现关系,通过构造模型将这三者进行有机融合,并以2005-2014 年间图书情报领例,在对文献题录信息分析的基础上,将作者的主题相关性、合著影响力以及引用网络信息加以整合。[结果/ 结论]由于节点间的连线具有不同的性质,通过复合模型构造的知识地图不仅能反映作者、主题间的丰富信息,还增加了信息的可获取性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01