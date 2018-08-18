[目的/ 意义]为帮助学界全面了解社会临场感理论在信息系统领域的应用与发展,并为后续对该理论的研究与应用提供指导。[方法/ 过程]对国内外信息系统领域内基于社会临场感理论的相关研究成果进行检索和梳理,总结了研究取得的成果、存在的问题以及未来值得关注的研究方向。[结果/ 结论] 研究发现:信息系统领域关于社会临场感的研究主要集中在社会临场感的影响因素、社会临场感对学习绩效的影响、社会临场感在系统设计中的应用、社会临场感对群体行为的影响、社会临场感对用户意图与行为的影响这五个方面;研究中存在“多项研究结果尚未得出一致结论”“缺少对产品类别的考察”等问题;探索新兴技术可能会对社会临场感产生的影响、将该理论拓展应用至新的领域和场景等是未来值得关注的研究方向。