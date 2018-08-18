[1]刘 辉 李柯凝.高校智库的三重面向:内涵、挑战与发展路径*[J].情报杂志,2018,(08):45.
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高校智库的三重面向:内涵、挑战与发展路径*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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The Three Dimensions of University Think Tank: Connotation,Challenge and Development Path
- 作者:
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刘 辉 李柯凝
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河南大学地方政府与社会治理研究所 开封 475004
- 关键词:
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高校智库 治理能力 政府决策 思想市场
- 摘要:
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[目的/ 意义]“高校智库”是我国教育改革的重要议题,厘清现有研究在“何谓高校智库、高校智库发展面临的挑战及如何推动高校智库建设”等问题上的不同面向有着重要研究意义。[ 方法/ 过程] 利用文献检索、比较研究等方法,梳理并比较了我国高校智库研究的不同面向。[结果/ 结论] 相关研究对高校智库的理解存在平台论、服务论、组织论和特殊智库论4 种观点,对高校智库发展面临挑战的分析主要着力于政府、高校和技术三个维度,对如何推动高校智库发展主要集中于保持独立性、建设“思想市场”及做“政府、媒体或公民的连接者”三种路向。
更新日期/Last Update:
1900-01-01