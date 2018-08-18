[目的/ 意义]随着中国特色新型智库建设列为国家重点政策议程,国内学术界对智库问题的关注度不断攀升,智库研究成果剧增。面对丰富的智库研究文献,科学把握智库研究的发展脉络、热点前沿,是推进和深化新型智库理论研究不可或缺的一环,对推进中国特色新型智库建设有着重要的借鉴和参考意义。[方法/ 过程]运用CiteSpace 软件对CSSCI 数据库所收录的智库研究文献进行可视化分析,绘制中国智库研究文献共被引知识图谱,通过聚类分析探讨中国智库研究的热点和前沿问题。[结果/ 结论]基于中国智库研究文献共被引聚类分析发现,中国智库研究主要包含教育智库建设与发展、哲学社会科学与智库建设、主题聚类与区域新型智库等热点研究主题;智库研究的时代性和发展性突出,结合高频关键词和关键词演变时区视图,教育智库、科技智库、农业智库、旅游智库等专业型智库研究在未来一段时期内将成为国内智库研究的重要增长点。