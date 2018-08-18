[目的/ 意义] 高被引论文被广泛地应用于科研机构的绩效评价和学术排名,但科学界大量存在的低被引、甚至零被引论文在科研评价体系中的评价功能尚未获得足够的重视。从反向评价视角来考察中国高校与世界一流大学之间的差距,对高校的科研管理决策和优势学科建设具有一定启示。[ 方法/ 过程] 以中国C9 高校和美国常青藤高校为比较对象,采用文献计量方法,分析两个高校联盟的零被引论文在时序变化、学科结构、期刊质量和科研合作四个维度上的具体特征及差异。[结果/ 结论]淤C9 高校整体的论文零被引率是常青藤高校的3. 36 倍,但差距在逐年缩小。于C9 高校的计算机科学成为高零被引率学科,而常青藤高校的医学相关学科和部分人文社会科学学科出现较高的零被引率。盂C9 高校的零被引率受期刊质量因素的影响相对更大,在相同期刊质量条件下,C9 高校的零被引率仍高于常青藤高校,说明C9 高校论文零被引率的其他影响因素的作用也较为明显。榆常青藤高校零被引论文的国内外合作范围略大于C9 高校,但其在零被引论文合作研究中多是作为参与机构,而C9 高校更多的是作为主导机构。