[目的/ 意义]对海量涉恐数据进行时空轨迹频繁模式挖掘对理解涉恐活动的运动模式、推断恐怖分子的高频率活动轨迹具有重要意义。[方法/ 过程]首先利用已破获暴恐案件中恐怖分子的活动轨迹生成样本数据集,然后利用先验原理的衍生方法,从单位轨迹开始不断迭代生成满足最小支持度阈值的时空轨迹集,并导出符合长度阈值条件的频繁模式。[结果/ 结论]结合时间序列模式挖掘、空间模式挖掘等数据挖掘方法,可以对暴恐活动概率进行量化计算,对恐怖分子动向进行精准预测,提高打击恐怖活动的效率。