[目的/ 意义]研究睡美人文献的跨学科特征具有重要的理论和实践意义。[方法/ 过程]对SCI 的6 大学科中的睡美人文献的跨学科特征的相关性、差异性和独特性进行了研究。[ 结果/ 结论] 结果表明,6 大学科中均存在着少量的睡美人文献,其中数学中的睡美人文献比率远远高于其他学科。相关性上,文献的睡美人特征与其跨学科具有明显的正相关性,文献的睡美人特征越明显,其跨学科特征也越强,因而越能引起其他学科的关注,同时论文年龄和被引频次这两个因素对睡美人文献的跨学科具有显著的正向的促进作用。差异性上,数学、物理、化学等学科中的睡美人文献具有更低的自引率,说明了这几个学科的睡美人文献更广泛地被其他学科所引用。独特性上,与其他文献相比,睡美人文献的跨学科特征更加显著。同时结果表明影响睡美人文献跨学科特征的因素与施引学科的数量及其分布有关,施引学科的数量越多,施引学科的分布越均衡,睡美人文献的跨学科特征越明显。