[目的/ 意义]对网络舆情推动下的网约车规制政策变迁逻辑进行剖析既能为网络环境下的政策研究提供可行的研究视角,也能为我国共享经济领域监管政策的决策提供有益参考。[方法/ 过程] 基于多源流理论视角,以2018 年以来的多起网约车舆情事件和新出台的规制政策为研究案例,对网络舆情与规制政策变迁的关联机制进行全景式剖析。[结果/ 结论]研究表明:在网络舆情推动下,焦点事件的舆情动员与多起事件的叠加效应、以大数据形式所呈现的指标变动推动了问题源流的构建;经网络舆情放大后的专家学者政策倡议和网络意见领袖引导下的政策偏好则构成了政策源流;在网络圈群和聚合效应下形成的国民情绪、政民舆情互动后的政府态度则推动了政治源流的形成。最终,政治之窗与问题之窗的同时开启为三流耦合创造了机会,政策企业家也把握契机推动了网约车规制政策的变迁。