[目的/ 意义]人的行为本质上是内在信息认知过程的外在表现。为完善安全信息认知理论和行为安全理论,并为行为安全管理提供理论参考,进行基于信息认知的个人行为安全机理及其影响因素研究。[方法/ 过程] 首先,在分析现有认知模型优缺点的基础上,运用安全理论建模方法论,构建个体层面的信息认知模型并从信息获取、分析和利用3 个模块解析其内涵。其次,在确定不同任务场景下可能对应的行为模式基础上,分析行为模式与信息认知过程之间的关系,分析不同行为模式对应的行为安全机理。最后从个人和组织2 个层面分析个人行为安全的影响因素及其影响机制。[结果/ 结论]结果表明,基于个人信息认知分析行为安全机理具有理论与实践上的必要性;规则型和知识型的行为模式只有满足5 个“无偏差”才能实现行为安全,技能型的行为模式只有满足3 个“无偏差”才能实现行为安全;不安全行为的发生包括有意、无意和动作失误3 种基本途径。研究结果可为行为安全管理提供新思路与新方法。