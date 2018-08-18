[1]董顺擘.日本自治体智库的发展现状、运作机制、特点及其对中国的启示*―――以市区町村智库为中心[J].情报杂志,2018,(08):32.
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日本自治体智库的发展现状、运作机制、特点及其对中国的启示*―――以市区町村智库为中心()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年08期
- 页码:
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32
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-08-18
文章信息/Info
- Title:
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The Development Status, Operational Mechanism, Characteristics andEnlightenment of Japan’s Local Government Think Tanks―Taking the Think Tank of Municipality as an Example
- 作者:
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董顺擘
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天津社会科学院日本研究所 天津 300191
- 关键词:
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自治体智库 智库研究 运作机制 日本
- 摘要:
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[目的/ 意义] 日本自治体智库发展的一些经验对我国建设中国特色新型地方智库具有一定的借鉴意义。[方法/ 过程]采用案例研究法,通过网站调研收集数据及文献调研,在考察日本地方自治体智库发展背景及现状的基础上,以丰中都市创造研究所为例对其运作机制进行深入调查,并总结其特点。[结果/ 结论] 发现调查研究成果的政策反映性高及邀请学者、专家与市民共同参与智库的运营等特点是保证日本自治体智库能够良好发展的一个重要原因。
更新日期/Last Update:
1900-01-01