[目的/ 意义] 日本自治体智库发展的一些经验对我国建设中国特色新型地方智库具有一定的借鉴意义。[方法/ 过程]采用案例研究法,通过网站调研收集数据及文献调研,在考察日本地方自治体智库发展背景及现状的基础上,以丰中都市创造研究所为例对其运作机制进行深入调查,并总结其特点。[结果/ 结论] 发现调查研究成果的政策反映性高及邀请学者、专家与市民共同参与智库的运营等特点是保证日本自治体智库能够良好发展的一个重要原因。