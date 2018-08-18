[目的/ 意义]新型研发机构正成为区域创新引擎和高质量发展的助推器,然而现有研究成果鲜有涉及新型研发机构相关绩效评价,难以回应实践的强烈需求。[ 方法/ 过程] 通过剖析南京市“两落地一融合”工程建设新型研发机构过程,尝试提出了以产业化为旨趣的新型研发机构成果转化扩散绩效评价体系的设计思路,综合利用德尔菲法确定了新型研发机构成果转化扩散评价体系,运用网络层次分析法获得各项指标的对应权重。[结果/ 结论]初步构建以产业化为目标的新型研发机构成果转化扩散绩效多维度评价体系,其中体制机制创新建设、孵化引进企业、集聚与培养高端人才对新型研发机构成果转化扩散绩效评价影响度显著。该评价体系为区域引导、建设和规范新型研发机构健康发展提供重要决策参考与实践指引。