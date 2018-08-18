[目的/ 意义]从竞争情报视角分析竞争情报对中国实施高技术出口管制不可或决的保障作用,分析中国实施高技术出口管制行为,提出新的竞争情报问题,发现新的竞争情报研究与应用领域,帮助竞争情报界获得新的认知,为发现竞争情报理论方法研究及其应用服务新领域提供参考。[方法/ 过程]通过文献资料研究与访谈相结合的方法,重点研读了2017 年新修订的《中国禁止出口限制出口技术目录》,对参与负责此项工作的国家政府部门负责同志进行了访谈。从竞争情报角度对新修订的《中国禁止出口限制出口技术目录》进行了分析,从国家战略需求角度分析了中国实施高技术出口管制对竞争情报保障的迫切性和战略意义,对中国实施高技术出口管制的竞争情报用户群体进行划分,对不同用户群体竞争情报需要特点进行归纳。从学术角度提出中国实施高技术出口管制的关键竞争情报课题,阐述开展中国实施高技术出口管制的竞争情报问题的研究意义。[结果/ 结论]中国实施高技术出口管制需要高度倚重竞争情报。中国实施高技术出口管制是典型的竞争情报行为,对求解新的竞争情报理论方法问题产生现实需求,对需要研究的学术问题进行了较为全面具体的凝练细分,是竞争情报界需要研究的新问题、新领域。