[目的/ 意义]“亚洲海事透明倡议”(Asia Maritime Transparency Initiative,AMTI)是由美国智库“战略与国际研究中心”(Center for Strategic and International Studies,CSIS)专门围绕东海、南海问题而建立的网站,从AMTI 的报道可以了解美国政府在相关问题上的立场,但目前国内尚无关于该网站的相关分析。[ 方法/ 过程] 收集了AMTI 网站近一年多共一万多字的英文专题报道,建成一小型语料库;采用AntConc 软件统计词频,分析搭配模式或词汇共现模式。[结果/ 结论]该网站明显偏袒日本、越南等国,宣扬所谓的“中国威胁”,目的是维护美国在亚太地区的经济政治利益。中国迫切需要成立专门的海洋话语权研究机构,应对外媒不利宣传,打赢东海、南海的舆论之战。