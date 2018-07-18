[目的/ 意义]为了帮助社交网络的研究者洞察结构洞理论的应用研究进展,以便在今后的研究中使用科学的研究框架和研究方法去寻找和挖掘结构洞理论适用的研究主题。[方法/ 过程] 对国内外基于结构洞理论的实证研究文献进行检索和梳理,提出基于结构洞视角的应用研究框架,并总结了研究取得的成果、存在的问题以及未来值得关注的研究方向。[结果/ 结论]研究发现:结构洞理论及其在社交网络研究中的应用主要集中在结构洞对用户在线参与效果的影响、结构洞对个体表现绩效的影响、基于结构洞的信息传播关键主体识别、结构洞测度指标与算法四个方面;研究中存在“利用面板数据分析动态结构洞的文献较少”、“探究结构洞前因变量和调节变量的研究较少”等问题;结构洞对大众生产社区中信息质量的影响研究、结构洞对跨学科领域学者科研绩效的影响研究等是未来值得关注的研究领域。