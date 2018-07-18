[目的/ 意义] 运用专利引用数据,分析我国知识流动特征对揭示知识流动结构化性质、知识源所扮演的角色以及知识流动具体内容,进而发掘新兴技术领域和促进区域合作创新具有重要意义。[方法/ 过程]以国家知识产权局新能源汽车专利为数据来源,利用社会网络和矩阵分析方法,从网络整体和省份个体两个视角对知识流动特征以及具体流动的知识类型进行研究。[结论/ 结果]研究结果表明:北京、上海、江苏目前处于技术领导地位并承担着知识扩散的“桥梁”作用;技术邻近和地理邻近对知识流动有促进作用;传统车辆部件和车辆电气是目前新能源汽车的主要技术领域。