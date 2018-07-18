[目的/ 意义]提出了一种包含引用功能、引用极性、引用功能和极性的属性解释、引用影响力四个维度的引用分类计划,一定程度上解决了基于引用计数的引文分析法中“不考虑施引作者对引用的立场而将所有引用效果视为均等”这一缺陷。[方法/ 过程]通过提出的分类方案和手工标注的语料库获取引用相关的信息与属性,抽象出目标类;利用语料库对引文功能、极性进行分类训练,形成了关于用途、极性、引用功能和极性的解释三个维度的引文表征模型;并使用机器学习算法对引文的影响力进行分类。[结果/ 结论]将复杂的引文结构划分为相对容易实现的目标体,以一个低粒度的维度来实现细粒度的分类,实现了标注引文的足够信息并对其进行描述和分类的功能,并通过实验和相关参数计算对分类计划进行了验证,获得了较为客观的结论。