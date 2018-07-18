[目的/ 意义]大数据时代对个人信息保护提出了挑战,原有的“知情同意”已不能提供有效的保护,为适应我国国情,急需建立起新型数据保护机制。[方法/ 过程]基于欧盟与美国的以“场景”与“风险”的个人信息保护机制理论,提出了通过建立规制民事诉讼类、产业规则类、行政监管类等工具箱的框架来建立具有基层制度性、高层管理性规制系统。[结果/ 结论]新型的个人信息保护规制是一个具有反馈机制的动态生态型闭合环,有效地提升了个人信息全传播过程中的数据保护力度。