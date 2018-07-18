[1]文艳艳 彭 燕.个人信息的保护机制研究[J].情报杂志,2018,(07):127.
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个人信息的保护机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年07期
- 页码:
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127
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Protection Mechanism of Personal Information
- 作者:
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文艳艳 彭 燕
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西安邮电大学人文社科学院 西安 710100
- 关键词:
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个人信息 大数据 规制系统 保护机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据时代对个人信息保护提出了挑战,原有的“知情同意”已不能提供有效的保护,为适应我国国情,急需建立起新型数据保护机制。[方法/ 过程]基于欧盟与美国的以“场景”与“风险”的个人信息保护机制理论,提出了通过建立规制民事诉讼类、产业规则类、行政监管类等工具箱的框架来建立具有基层制度性、高层管理性规制系统。[结果/ 结论]新型的个人信息保护规制是一个具有反馈机制的动态生态型闭合环,有效地提升了个人信息全传播过程中的数据保护力度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01