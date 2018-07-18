[目的/ 意义]情报在恐怖组织的生存发展中发挥着重要作用,自巴格达迪宣布重建“哈里发”后,“伊斯兰国”情报机构Emni 开创了恐怖组织情报活动实体化的先河,并在“伊斯兰国”中扮演着“耳目”“尖兵”和“参谋”的角色。针对“伊斯兰国”情报机构的深入研究,对于有力反制“伊斯兰国”的恐怖活动意义重大。[ 方法/ 过程] 通过对公开资料的搜集整理,从“伊斯兰国”情报机构Emni 的组织架构、职能任务与运作机制三个方面展开讨论,探究其历史沿革、作用机理以及工作模式。[结果/ 结论]发现情报机构Emni 经过两次改革后形成现行体系,承担情报搜集、决策支持、行动支援和特殊勤务等职能,针对其组织运作所必须的人员、资金、培训、协作和通讯机制,提出对我国反恐工作的启示。